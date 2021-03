LIVE: Gibt‘s bei Roma - Liverpool nächstes Wunder?

Der AS Rom will heute Abend (ab 20.45 Uhr LIVE im sportkrone.at-Ticker) den Beweis antreten, dass der Blitz sehr wohl zweimal am gleichen Ort einschlagen kann! Drei Wochen nach dem Viertelfinal-Wunder gegen Barcelona (3:0 daheim nach 1:4 auswärts) laufen die Römer im Halbfinal-Rückspiel gegen Liverpool einem Drei-Tore-Rückstand nach. Doch „Reds“-Trainer Jürgen Klopp, dessen Team daheim 5:2 gewann, sagte vor dem Match im römischen Olympiastadion: „Wir sind nach Rom gekommen, um uns unseren Traum zu erfüllen.“ Heißt Einzug ins Finale der Champions League! Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!