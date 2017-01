Kurz besucht Frontlinie in der Ostukraine

Mit Jahresbeginn hat Österreich die Präsidentschaft der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa übernommen. Nur zwei Tage danach setzte Außenminister Sebastian Kurz als neuer OSZE- Vorsitzender mit einem Besuch im Konfliktgebiet der Ostukraine ein Signal: Am Dienstag traf er in der Schwarzmeerstadt Mariupol ein, um sich in Begleitung des ukrainischen Außenministers Pawlo Klimkin und des Chefs der OSZE- Militärbeobachter, Ertugrul Apakan, vor Ort persönlich ein Bild von der Waffenstillstandslinie zu machen.