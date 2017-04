Das ist Richard Lugners neue Freundin Andrea!

Auf dem Foto, das Mörtel am Wochenende frohlockend verschickte, zeigte sich seine neue Flamme noch ein bisschen schüchtern. Während der 84- Jährige nämlich verliebt in die Kamera grinste, drehte sie der Kamera scheu den Rücken zu. Doch lang währte die Heimlichtuerei der beiden Turteltauben nicht, denn noch vor dem Eiffelturm liefen sie einem gewitzten krone.at- Leserreporter vor die Linse, der sofort auf den Auslöser drückte.

Richard Lugner schickte Liebesgrüße aus Paris. Foto: privat

Und so sieht sie also aus, die "Andrea vom Badesee", von der Richard Lugner seit letzter Woche in höchsten Tönen schwärmt und die nur wenige Wochen nach dem Kennenlernen sofort nach Paris in den Liebesurlaub entführte. Und viele werden erstaunt sein: Denn seine aktuelle Herzensdame ist ein wenig älter als seine letzte Gattin, von der sich Mörtel Ende November letzten Jahres nach nur 809 Tagen Ehe scheiden ließ, und auch um vieles natürlicher im Look.

Verliebt in der Stadt der Liebe: Richard Lugner und seine neue Freundin Foto: Alexander Wehr

Die neue Liebe scheint dem Society- Baulöwen aber sichtlich gut zu tun. Denn so entspannt wie auf den neuesten Aufnahmen hat man ihn schon lange nicht mehr gesehen. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Liebe auch von Dauer ist. Wir jedenfalls halten Mörtel und "Andrea vom Badesee" schon mal die Daumen!