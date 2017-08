Täter verschleppte Frau 70 Kilometer weit in Haus

Die Frau war am Samstag im Edlesberger Teich in Gutenbrunn (Bezirk Zwettl) schwimmen. Als sie nicht heimkehrte, fanden Angehörige ihren Rucksack auf einem Steg und befürchteten einen Badeunfall. Umgehend wurde eine große Suchaktion mit Tauchern, Hubschraubern und Rettungshunden in Gang gesetzt.

Der Rucksack des Opfers wurde auf diesem Steg am Edlesberger Teich (Bezirk Zwettl) gefunden. Foto: Imre Antal

Das Haus des Peinigers im niederösterreichischen Bezirk Scheibbs Foto: Pressefoto Franz CREPAZ

Durch halb Niederösterreich in Einfamilienhaus gekarrt

In Wahrheit wurde die Frau von dem 45- jährigen Erich L. gefesselt, geknebelt, in eine Kiste in seinem weißen Camping- Bus gestoßen und rund 70 Kilometer durch halb Niederösterreich in den Bezirk Scheibbs gekarrt. Dort zerrte der Leiharbeiter die Krankenschwester in sein Haus, kettete sie an und verging sich die ganze Nacht an seinem wehrlosen Opfer - sie war ihrem perversen Peiniger völlig ausgeliefert.

Erst am Sonntagvormittag wurde das grausame Verbrechen entdeckt und die schwer verletzte Frau aus den Fängen des Triebtäters befreit. "Wir haben sie, sie lebt", lautete die erlösende Meldung. Doch vom eiskalten Vergewaltiger und Entführer fehlte vorerst jede Spur. Am Montagnachmittag wurde der Niederösterreicher an seiner Arbeitsstelle in Taiskirchen im Innkreis (Oberösterreich) gefasst, wo er seelenruhig auftauchte.

Einsatzkräfte am Edlesberger Teich Foto: FF Martinsberg

Ermittlungen auf Hochtouren

Die Ermittlungen laufen laut Susanne Waidecker von der Staatsanwaltschaft Krems auf Hochtouren. Unklar ist, ob ein zweiter Täter im Spiel war.

Mark Perry, Florian Hitz und Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung