Noch keine Info zu Geldströmen an Moscheen- Vereine

"Seitens des Bundeskanzleramts wurde im Februar angekündigt, dass ein Bericht vorgelegt wird, woher die Gelder kommen. Das ist bisher noch nicht geschehen", sagte Dönmez am Dienstag. Nach dem 2015 beschlossenen Islamgesetz sind Auslandsfinanzierungen von islamischen Einrichtungen in Österreich verboten. "Wir wissen immer noch nicht, welcher Verein von wem gefördert wird und in welchen Ausmaß Geld fließt", so Dönmez.

Aus dem Büro von Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) heißt es dazu, dass die Untersuchungen noch im Gange wären, es aber auch an Personal mangle. Für etwaige Verdachtsmomente in Sachen geheimdienstlicher Umtriebe der Vereine wäre allerdings das Innenministerium zuständig.

