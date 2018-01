Messerstecher von Linz im Bus gefasst

"Wir wissen nicht genau, wo der Beschuldigte sich die ganze Zeit aufgehalten hat, hatten aber den Hinweis, dass er sich nun am Weg von Prag nach Linz befindet", sagt Michael Hubmann vom Stadtpolizeikommando Linz, der den Einsatz vorm Wissensturm am Bahnhof leitete. Um 11.45 Uhr kam der Bus von Prag aus an und die Polizisten schlugen noch im Fahrzeug zu, nahmen den überraschten Armed Z. (36) fest. Der gebürtige Kosovo-Albaner, der aber nun staatenlos ist, hatte keine Zeit zur Gegenwehr. Seit seiner Festnahme schweigt er wie ein Grab.

Vielleicht doch Mordversuch

"Es wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt, es wurde aber ein Gutachten in Auftrag gegeben, um das Zustandekommen der Verletzung zu klären", sagt der Linzer Staatsanwalt Philip Christl. Kommt heraus, dass der Beschuldigte am 7. Dezember seine Noch-Ehefrau einen Tag vor ihrem Geburtstag an ihrem Arbeitsplatz (ein Tedi-Shop in Linz Auwiesen) mit der Absicht niedergestochen hatte, sie zu töten, dann kann auch Mordversuch angeklagt werden.