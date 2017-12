Frau mit Messer in Linz attackiert: Fahndung läuft

Blutiges Beziehungsdrama in Linz-Auwiesen. Gegen 11.15 Uhr vormittag stürmte ein Albaner in den Tedi-Shop im Einkaufszentrum Auwiesen. Er ging vor den Augen der entsetzten Verkäuferinnen auf deren Kollegin, seine Ex-Frau, los. Sie lief davon, er ihr nach, schoss mit einer Schreckschusspistole, stach der zweifachen Mutter, einer Kroatin, dann mit dem Messer in den Bauch, so die Zeuginnen. Die Fahndung läuft!