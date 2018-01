Vermummte attackierten Nachtschwärmer mit Kanister

Ein brutaler und rätselhafter Überfall in einer Bahnunterführung in Vöcklamarkt beschäftigt die Polizei. Drei Maskierte hatten dort eine Gruppe von Nachschwärmern mit einem Kunststoff-Kanister attackiert. Vier Opfer wurden verletzt. Einer der Angreifer, ein 17-jähriger Kosovare, der in Lenzing lebt, konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.