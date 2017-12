Stadtwache-Beamter wird wegen Nazi-Fahne gekündigt

Auf der Wand eine Hakenkreuzfahne, davor ein Bett, in dem ein Bediensteter der Welser Stadtwache liegt. Dieses Foto wurde FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl zugespielt. Er reagierte prompt: "Der Mitarbeiter hat die Echtheit des Fotos nicht bestritten!"

Magistratsdirektor Peter Franzmayr sprach sofort die fristlose Kündigung aus. An die Staatsanwaltschaft wurde eine Sachverhaltsdarstellung geschickt. Der Absender des Fotos bleibt geheim. Es dürfte sich um einen Racheakt aus dem privaten Umfeld handeln. Dem Mitarbeiter wird in einem Schreiben unterstellt, FPÖ-Mitglied zu sein und im Wahlkampf die Freiheitlichen unterstützt zu haben.

Kein Mitglied der FPÖ

"Er ist definitiv kein FPÖ-Mitglied", so Rabl. Meldungen über auffälliges Verhalten oder Beschwerden wegen Wiederbetätigung habe es auch keine gegeben. Vor seinem Job bei der Stadtwache war der langjährige "Magistratler" in einer anderen Abteilung tätig.

Mario Zeko, Kronen Zeitung