Gatlin-Doping-Skandal: Spur führt nach Österreich!

"Ich nehme keine leistungssteigernden Mittel und habe keine genommen", beteuerte Gatlin. Allerdings wurde der Olympiasieger von 2004 schon zweimal wegen Dopingvergehen gesperrt, erstmals 2001. Als Wiederholungstäter entging er 2006 einer lebenslangen Sperre nur deshalb, weil er als Kronzeuge gegen seinen ehemaligen Trainer aussagte. Wie der "Telegraph" am Dienstag in seiner Online-Ausgabe berichtete, hatten Undercover-Reporter erstmals im Juli Wagner und Mitchell in Florida aufgesucht, um die beiden für das Training eines - fiktiven - Schauspielers zu konsultieren. Dieser sollte in einer Filmproduktion einen Läufer spielen. Im Raum stand eine Summe von 250.000 US-Dollar (rund 212.000 Euro). Wagner habe daraufhin nicht nur Trainings mit Topleuten aus der Branche in Aussicht gestellt, sondern auch die Versorgung mit Dopingmitteln. Die Treffen seien auf Videos des "Telegraph" dokumentiert.

"Eine alltägliche Situation"

Wagner habe erklärt, die Anwendung von Dopingmitteln sei eine "alltägliche Situation" und sein "Fachgebiet". Er könne auf verlässliche Ärzte in Österreich zurückgreifen und die Mittel in die USA bringen. "Ich kann ihnen das nicht öffentlich vor fünf Leuten sagen, dass wir das ständig tun. Darum geht es in der Leichtathletik." Zudem hätten der 57-jährige Oberösterreicher und Mitchell erläutert, wie man positive Tests vermeiden könne. Gegenüber dem "Telegraph" gab Wagner nun an, "nicht in Doping involviert" gewesen zu sein. Er behauptet, dass er nur angegeben habe. "Ich habe das gesagt, um sie zu beeindrucken", sagte Wagner und sprach von einem "ausgedachten Szenario". "Tatsächlich habe ich den Reportern, die danach gefragt haben, weder etwas über die Quelle noch über die Lieferung gesagt", meinte Wagner, aber "dummerweise behauptet, ich könnte das".