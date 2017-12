Prozess um Mord vor 26 Jahren endet mit Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, im Juni 1991 die 69-Jährige in deren Haus in der "Bonna" getötet zu haben. Der Witwe wurde laut Sachverständigengutachten mit einer Mineralwasserflasche und mit einem Glas auf den Kopf geschlagen, zudem wurde sie gewürgt. Sie erstickte an ihrem Erbrochenen. Außerdem soll das Haus erfolglos nach Wertsachen durchsucht worden sein. Dann wurde versucht, in mehreren Räumen Feuer zu legen, das aufgrund von Sauerstoffmangel jedoch erlosch.