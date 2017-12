Bob: Österreich bei Heim-EM auf Plätzen 6 und 7

Österreichs Bobs sind in den Samstagläufen der auch zum Weltcup zählenden Europameisterschaften in Innsbruck-Igls leer ausgegangen. Benjamin Maier/Markus Sammer landeten im Zweier auf Rang sechs, bei den Damen wurden Katrin Beierl/Jennifer Onasanya Siebente. Beide Titel gingen dank Francesco Friedrich/Thorsten Margis sowie Stephanie Schneider/Annika Drazek an Deutschland.