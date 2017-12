Darts-WM: Lerchbacher besiegt King mit 3:2!

Zoran Lerchbacher hat am Samstag bei der Darts-WM in London für eine Überraschung gesorgt. Der 45-jährige Steirer besiegte den Weltranglisten-22. Mervyn King aus England nach 0:2-Rückstand noch 3:2. Nächster Gegner von Lerchbacher ist in einer Woche (ab 13.30 Uhr) wieder ein Engländer, entweder James Wade oder Keegan Brown, die am Sonntagabend (21.00) im Alexandra Palace aufeinandertreffen.