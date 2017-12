Rauchverbot: Kern bringt Volksbegehren ins Spiel

Kanzler Christian Kern (SPÖ) hat sich am Mittwoch in der Plenardebatte des Nationalrats schon einmal als Oppositionsführer versucht. Der SPÖ-Chef warnte wortreich vor einer Einstellung der "Aktion 20.000" für ältere Arbeitslose und prophezeite ein Volksbegehren für ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie. In diesem Zusammenhang outete sich Kern überraschend als Fan der direkten Demokratie. Das Thema Rauchverbot ließen die wohl künftigen Koalitionäre ÖVP und FPÖ am Mittwoch aus, bei der "Aktion 20.000" ist man skeptisch.