Adventkränze an Türen: Kippt jetzt das Verbot?

Faktencheck für die Brandschutzregelung

Die FPÖ will das aber nicht so einfach hinnehmen und vermutet andere Gründe für das Verbot. Beim Gemeinderat am Freitag wird ein Antrag eingebracht, in dem um eine Beurteilung des Gefahrenpotenzials der Weihnachtsdekoration an den Türen durch die MA 68 (Berufsfeuerwehr Wien) ersucht wird. Danach soll das bestehende Feuerpolizeigesetz neu beurteilt werden.

Gleichzeitig will die FPÖ mit einer Anfrage wissen, wie viele Brände in den vergangenen Jahren tatsächlich durch Adventkränze und anderen Weihnachtsschmuck an Türen ausgelöst wurden.

Philipp Wagner, Kronen Zeitung