Lomaschenko gewinnt Duell der Doppel-Olympiasieger

Der 29-jährige Lomaschenko behielt dadurch seinen WBO-WM-Titel im Superfedergewicht. Sein Herausforderer war um zwei Gewichtsklassen aufgestiegen, um sich dem 3:1-Favoriten zu stellen. Der gewann seinen vierten Kampf in Folge durch Aufgabe des Gegners, er hält in seiner Profi-Karriere nun bei zehn Siegen und einer Niederlage.

Rigondeaux war 2000 in Sydney und 2004 in Athen für Kuba Olympiasieger geworden, Lomaschenko 2008 in Peking und 2012 in London.