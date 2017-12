Sozialdemokraten haben Asyl-Probleme "verkannt"

Laut dem Noch-Verteidigungsminister müsse sich die Sozialdemokratie jedoch vermehrt wieder auf ihre alten Traditionen besinnen und sich fragen, für wen sie Politik machen wolle. "Klassische Arbeiter gibt es immer weniger, aber sehr viele Menschen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen. Für deren Rechte sind wir immer eingestanden", so Doskozil.

"Nur Politik für innerstädtischen Bereich ist der falsche Weg"

Auch die SPÖ Wien nimmt Doskozil in die Pflicht, weil die Partei vor allem in den Flächenbezirken konstant an Stimmen verliere. "In der Vranitzky-Ära haben wir bei Nationalratswahlen in Wien noch rund 44 Prozent gehabt. Die Ergebnisse in den Innenstadtbezirken waren wie heute. Da hat sich nicht viel verändert. Aber damals hatten wir durch die Flächenbezirke insgesamt um zehn Prozent mehr. Dort haben wir die Wähler verloren. Wenn wir glauben, dass wir ausschließlich Politik für den innerstädtischen Bereich machen können, dann ist das der falsche Weg."