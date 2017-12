56.000 Asylverfahren auch in diesem Jahr!

Das Thema wird hochemotional diskutiert, egal ob im Freundeskreis, in der Familie oder am Arbeitsplatz: Wieviel Zuzug kann unser Österreich verkraften? Die "Krone" bekam dazu nun die neuesten Zahlen des Innenministeriums: Allein in diesem Jahr hatten die Fremdenpolizeiabteilungen 55.923 Entscheidungen nach dem Asylgesetz getroffen - und nur etwas weniger als die Hälfte (24.023 oder 43 Prozent) der Zuwanderer dürfen offiziell in unserem Land bleiben.