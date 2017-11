Staatsbürgerschaftsrecht für Migranten verschärft

ÖVP und FPÖ haben den Themenbereich "Sicherheit, Ordnung und Heimatschutz" so gut wie fertig. Das haben ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Freitagmittag bei einer Pressekonferenz bestätigt. So soll etwa die Personalsituation bei der Polizei und die digitale Sicherheit verbessert sowie das Staatsbürgerschaftsrecht im Asylbereich verschärft werden. "Anerkannte Flüchtlinge sollen erst nach 10 Jahren ein Antragsrecht auf Staatsbürgerschaft haben", sagte Strache. In einigen Punkten seien noch Detailfragen zu klären, so Kurz.