Gemeindebau-Islamist jagte sich selbst in die Luft

Jetzt scheint es gewiss zu sein: Der jahrelang als Flüchtling in Wien wohnhafte Islamist Ahmed C. ist tot - gestorben bei dem 20 Stunden andauernden Anti-Terror-Schlag in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Laut neuesten Informationen soll er sich beim Polizei-Zugriff selbst in die Luft gesprengt haben.