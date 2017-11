Islamist aus Wien sorgt für Blutbad in Georgien

Spektakulärer und tödlicher Anti-Terror-Einsatz in Georgiens Hauptstadt Tiflis: Bei der Erstürmung einer Wohnung lieferten sich die darin befindlichen Zielpersonen ein heftiges Feuer-Gefecht mit der Spezialeinheit. Bilanz: Vier Tote. Unter ihnen soll sich laut Insider-Informationen auch der jahrelang in einem Wien Gemeindebau versteckt gehaltenen Austro-Terrorist Ahmed C. befinden.