Mordverdacht im Heim: Zwei Patientinnen exhumiert

Es war am Beginn der Vorwoche. Auf Friedhöfen in Wien und Niederösterreich wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft St. Pölten zwei Gräber geöffnet. Im Morgengrauen, unter größter Geheimhaltung. Denn so wenige Menschen als möglich sollten von den Exhumierungen erfahren ...

Toxikologische Untersuchungen

Die Särge mit den sterblichen Überresten zweier Frauen wurden in die Wiener Gerichtsmedizin gebracht. Der renommierte Sachverständige Wolfgang Denk ist jetzt mit den toxikologischen Untersuchungen beauftragt. Dafür werden an den Leichen Proben von Knochenmark und Gewebeteilen entnommen. Wie bei Serienmörderin Elfriede Blauensteiner. Der Fall erinnert zudem an die Todesengel von Lainz.