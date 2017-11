Saudi-Prinz: „Irans Ayatollah ist neuer Hitler“

Das sunnitisch regierte Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran ringen seit Jahren um Einfluss in der Region, liefern sich - etwa in Syrien und im Jemen - Stellvertreterkriege und stehen in zahlreichen weiteren Konflikten auf gegnerischen Seiten, unter anderem im Libanon und im Verhältnis zu Katar.

"Haben von Europa gelernt, dass Appeasement-Politik nicht funktioniert"

In einem Interview mit der "New York Times" sagte Salman am Donnerstag mit Blick auf das iranische Streben nach mehr Macht in Nahost und das geistliche Oberhaupt Khamenei: "Wir wollen nicht, dass der neue Hitler im Iran das wiederholt, was in Europa passiert ist." Die internationale Gemeinschaft rief Salman dazu auf, den Iran angesichts dessen "aggressiver" Politik in die Schranken zu weisen: "Wir haben von Europa gelernt, dass Appeasement-Politik (die "Beschwichtigungspolitik" der Weltmächte angesichts des Großmachtstrebens Hitlerdeutschlands in den 1930er-Jahren, Anm.) nicht funktioniert."