2. Spiel, 2. Sieg: ÖFB-Damen gegen Israel souverän

Damit liegen die Österreicherinnen nach zwei Partien in Gruppe 7 mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 6:0 auf Platz eins. Am Dienstag geht es auswärts gegen Spanien um eine Vorentscheidung im Kampf um Platz eins, der die Teilnahme an der WM 2019 in Frankreich garantiert.