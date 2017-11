Texas-Schütze löschte fast ganze Großfamilie aus

Als am Sonntag Devin P. Kelley die First Baptist Church im texanischen Sutherland Springs stürmte, befand sich auch die Großfamilie Holcombe in der Kirche. Vater Bryan hielt die Messe, während seine Frau, zwei seiner Söhne, fünf Enkelkinder sowie eine Schwiegertochter seiner Predigt lauschten. Nachdem Kelley mit einem Sturmgewehr wie wild um sich geschossen hatte, verließen acht Mitglieder dieser Familie das Gebäude nicht mehr lebend.