Löschung von Prolls Posting für Facebook „Fehler“

Darin schreibt die Schauspielerin unter anderem, sie sei in den 20 Jahren ihrer Karriere nie sexuell belästigt worden. "Aber das liegt vermutlich daran, dass ich sexuelle Annährungsversuche vonseiten eines Mannes grundsätzlich erfreulich finde und einen solchen erst mal als Kompliment und nicht als Belästigung verstehe. Aber das ist bestimmt mein Fehler." Wenn ältere, mächtige Männer ihr Avancen gemacht haben, habe sie "höchstens Mitleid" mit ihnen gehabt. Sie würde sich "schämen, jetzt damit hausieren zu gehen". Über 900 Mal wurde das Posting geteilt, beinahe 1500 Kommentare sind mittlerweile darunter zu finden.

In einem weiteren Posting vom Freitagabend reagierte Proll auf die vielen Userangriffe: "Die Tatsache, dass ich so etwas nicht erlebt habe ... oder mich - aus meiner Perspektive gesehen - nicht zum Opfer machen ließ, scheint in unserer Gesellschaft für viele inakzeptabel", so Proll.