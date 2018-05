Massaker verhindert: Lehrer stellt den Schützen!

Es wäre beinahe das zweite blutige Massaker an einer US-Schule binnen einer Woche geworden: Mit zwei Pistolen bewaffnet war ein Schüler am Freitag in den Physiksaal der Noblesville High School im US-Bundesstaat Indiana eingedrungen und hatte das Feuer eröffnet. Dass es bei dem Angriff letztlich nur zwei Verletzte gab, ist einem mutigen Lehrer zu verdanken. Obwohl er von drei Kugeln getroffen wurde, stürzte sich der 30-jährige Ex-Footballspieler Jason Seaman auf den Schützen und entwaffnete ihn. US-Präsident Donald Trump bedankte sich am Samstag via Twitter für den heldenhaften Einsatz des Lehrers.