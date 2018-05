Pflege-Lehre als eine Hilfe gegen die Pflege-Leere

Nach jahrelang vergeblichen Vorstößen macht Schwarzblau in Oberösterreich angesichts des zunehmenden Personalmangels in der Pflege einen neuen Anlauf für den Pflegelehrberuf, damit man schon die 15- bis 17-Jährigen für die Altenhilfe gewinnen kann. Heute, Donnerstag, wird eine Resolution an die Bundesregierung gegen die personelle Pflege-Lücke dringlich beschlossen. Anders als in den vielen Jahren davor, sollte das diesmal etwas bewirken, denn die schwarz(türkis)blaue Bundesregierung erwähnt in ihrem Regierungsprogramm (Seite 137) „die Etablierung neuer Lehrberufe, zum Beispiel in der Pflege“, tatsächlich. Darauf müsste man sie festnageln. Zumindest seit dem Jahr 2010 gab‘s im OÖ. Landtag (vergebliche) Vorstöße und Resolutionen für die Pflege-Lehre als ein Mittel gegen die drohende Pflege-Leere...