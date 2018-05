„Deadpool 2“: Der Prolo-Antiheld ist zurück!

Für „Deadpool 2“ wurde David Leitch als Regisseur an Bord geholt, der zuvor bei „John Wick“ sein Verständnis für rasante, brutale Action und bei „Atomic Blonde“ für stylische Aufbereitung einer solchen bewiesen hat. Ryan Reynolds, der nach zwei gescheiterten Anläufen, einen coolen Superhelden abzugeben („Wolverine“ und „Green Lantern“), seinen Traum mit „Deadpool“ doch noch erfüllen konnte, schlüpfte nicht nur erneut ins Kostüm des frechen Söldners, sondern schrieb auch noch am Drehbuch mit und produzierte diesmal. Reynolds hat in Deadpool seine Paraderolle gefunden.