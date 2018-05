Syrer prügelt auf Arzt in Wiener Ordination ein

Mit drei harten Faustschlägen in Gesicht und Nacken streckte am Freitag ein Patient den Praktischen Arzt Dr. Mazen Linecker-Al-Shakarchi in seiner Ordination in Wien nieder: Der Täter, ein syrischer Asylberechtigter (40), war wegen einer Krankschreibung für einen Deutschkurs in Rage geraten. „Mir sitzt dieser Schock noch immer in den Knochen“, sagt der Mediziner im „Krone“-Gespräch.