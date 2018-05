Muttermord wegen Streit „um belanglose Dinge“

Wegen eines Streits „um belanglose Dinge“ hat er seine eigene Mutter getötet: Dieses erschreckende Motiv gab nach der Bluttat im steirischen Bezirk Leoben der festgenommene 31-Jährige in seiner Einvernahme an. Der Mann, der noch am Donnerstag inhaftiert worden war, wurde am Freitag nach einer Begutachtung durch einen Psychiater in die geschlossene Abteilung des LKH Graz Süd-West gebracht.