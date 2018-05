Jetzt U-Haft für Terry A. (25) - er leugnet weiter

Terry A., der mutmaßliche Meißelmörder von Maria Enzersdorf, sitzt jetzt in U-Haft. Der 25-jährige Asylwerber war am Donnerstag auf einem Spielplatz festgenommen worden. Am Sonntagabend wurde in Wiener Neustadt U-Haft verhängt. Der Mann sei bisher nicht geständig, teilte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Montag mit.