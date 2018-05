Der Meißelmörder kam mit der Flüchtlingswelle

Gute juristische Beratung genossen

Der Asylwerber, der in nur zwei Jahren in fünf verschiedenen Asylquartieren in Österreich gemeldet war, hatte offenbar eine gute juristische Beratung: Er hat sich erneut mit einem Einspruch an den Bundesverwaltungsgerichtshof gewandt. Und da eine Schubhaft nicht möglich war, weil Terry A. im Quartier einer Hilfsorganisation in Maria Enzersdorf korrekt gemeldet war, blieb der verurteilte Drogenhändler in Freiheit - bis er nun eben einen Mitbewohner (26) mit einem Meißel erschlagen haben soll und mit der möglichen Mordwaffe auch noch Kinder auf einem nahen Spielplatz bedroht hat.