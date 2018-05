Psychisch Kranke „werden sich selbst überlassen“!

Bewohner sich selbst überlassen

Genau hier setzt die Kritik an: „In St. Gabriel sind derzeit unter den 140 Flüchtlingen 50 Asylwerber mit schweren psychischen Problemen und Krankheiten untergebracht. Doch die Betreuungskapazitäten reichen offenbar nicht aus. Diese Leute werden zu oft sich selbst überlassen“, prangert Hans Stefan Hintner, ÖVP-Bürgermeister der Nachbargemeinde Mödling, die derzeitige personelle Unterbesetzung an: „Die meisten Polizeieinsätze bei uns waren im Zusammenhang mit Flüchtlingen in St. Gabriel zu verzeichnen.“