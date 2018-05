Tötete der Mörder vom Neusiedler See auch „Rosi“?

Leiche im Neusiedler See: Alfred U. bekannte sich schuldig

Zur Tötung der Mitte April im Neusiedler See entdeckten, zerstückelten Frau bekannte sich der Wiener Alfred U. schuldig. Er gab zu, die Frau in seiner Wohnung in Wien-Brigittenau umgebracht, zerstückelt und Leichenteile am selben Tag im Neusiedler See versenkt zu haben. Andere, nicht näher genannte Leichenteile habe er in der Tiefkühltruhe aufbewahrt, um sie später zu „kosten“, berichtete Strnad am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Der 63-Jährige sitzt seit Sonntag in U-Haft.