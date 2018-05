Strache: „Wir wollen politischen Islam verbieten!“

Wie stark ist der politische Islam in Österreich? Wie verändert er das Land? Zu diesem Thema war am Mittwochabend - siehe Video oben - Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu Gast bei #brennpunkt, dem neuen Polit-Livetalk von krone.at - die ganze Diskussion können Sie hier nachsehen. Weitere Gäste bei Moderatorin Katia Wagner waren Martin Engelberg (ÖVP), Josef Cap (SPÖ) und Tarafa Baghajat (Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen). Der Vizekanzler kritisierte - oft in Einklang mit Cap - den Einfluss des politischen Islams vor allem auf Kinder und Jugendliche scharf und wünschte sich mehr Unterstützung seitens der SPÖ-Opposition. Auch Cap betonte, dass man entsprechende Gesetze erneut evaluieren müsse. Strache: „Wir wollen den politischen Islam verbieten! Das ist mein Ziel, ich sage es ganz ehrlich.“