Psychiater erklärten Axtmörder für ungefährlich!

Sie dürfte eine Zufallsbekanntschaft gewesen sein. Jene bisher unbekannte Frau, die Alfred U. im April bei einem Liebesspiel in seiner Wiener Wohnung mutmaßlich getötet und zerstückelt hat. Die Leichenteile brachte er nach Rust im Burgenland, wo er eine Schilfhütte besitzt. Und entsorgte sie per Boot im Neusiedler See.