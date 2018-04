Neusiedler See: Axtmörder tötete Prostituierte

Der Mord an einer Frau, deren Leiche im Neusiedler See entdeckt worden war, ist geklärt! Am Freitag wurde ein Wiener (die Unschuldsvermutung gilt) verhaftet. Er hatte die Prostituierte am Westbahnhof aufgelesen, sie während des Liebesspiels getötet und zerstückelt. Der Verdächtige hatte bereits einmal mit einer Axt gemordet!