Leiche im Neusiedler See: Wiener festgenommen!

Festnahme nach dem Fund einer zerstückelten Frauenleiche, die Mitte April im Bereich der Ruster Bucht am Neusiedler See im Burgenland entdeckt worden war! Wie berichtet, hatte ein Schilfschneider zunächst den Torso rund 800 Meter vom Ufer entfernt im Wasser treibend entdeckt, ehe im Laufe der folgenden Tage weitere Leichenteile auftauchten. Am Freitagabend klickten nun offenbar für einen dringend Tatverdächtigen die Handschellen. Er soll ein Geständnis abgelegt haben.