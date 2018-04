Wasserleiche hält jetzt ganz Europa in Atem

Anfragen aus ganz Europa: Was gibt es Neues zum Fall der Frauenleiche am Neusiedler See? Doch die Staatsanwaltschaft verweist auf die laufenden Ermittlungen. Noch ist völlig unklar, wer die Tote war. Doch für die angeforderten Spezialtaucher der Cobra ist diese Frage nur Nebensache. In professioneller Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Rust wird das Gebiet durchkämmt. „Bislang gibt es aber keine weiteren Ergebnisse der Suche“, stellte Verena Strnad, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, am Dienstag fest.