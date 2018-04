Kopftuchverbot: Kinder halten für Protest her

Sie sind kaum fünf Jahre alt, in bunte Kopftücher gehüllt und halten Schilder mit dem Satz „Nicht ohne mein Kopftuch“ in die Kamera. Dass die kleinen Mädchen alleine auf diese Idee gekommen sind, ist so unwahrscheinlich wie die Argumentation, dass Kinder von sich aus auf die Idee kommen, ein Kopftuch zu tragen.