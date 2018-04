Causa BVT: SPÖ, NEOS und Liste Pilz bündeln Kräfte

NEOS: „Für die Sicherheit unseres Landes“

Die NEOS wollen insgesamt drei große Themenkomplexe untersuchen und sehen nicht nur eine BVT-Angelegenheit, sondern eine Innenministeriums-Affäre. Demnach wollen sie auch nicht nur die Vorgänge im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung untersuchen, sondern auch die „parteipolitischen Seilschaften und Postenschacher“ sowie den „Verdacht des Datenmissbrauchs“ im Innenministerium, sagten Parteichef Matthias Strolz und Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper am Freitag. Krisper nahm auch an der gemeinsamen Pressekonferenz am Montag teil: „Wir sind natürlich dabei, weil wir an der Sicherheit in unserem Land interessiert sind.“