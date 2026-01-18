25-Jähriger löst mit Hitlergruß Polizeieinsatz aus

Weil ein 25-Jähriger andere Lokalgäste belästigt und den Hitlergruß gezeigt haben soll, wurde Samstagabend, gegen 21:25 Uhr, die Polizei in die Klagenfurter Innenstadt gerufen. „Vor dem Lokal konnte die offensichtlich alkoholisierte Person angetroffen werden“, heißt es von Seiten der Polizei.