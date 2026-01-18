25-Jähriger löst mit Hitlergruß Polizeieinsatz aus

LIVE: Weiter geht‘s bei Stuttgart gegen Union
Bundesliga im Ticker
Für einen 25-jährigen Mann klickten Samstagabend in der Klagenfurter Innenstadt die Handschellen. Mehrmals soll er laut Polizei den Hitlergruß wiederholt haben.
Weil ein 25-Jähriger andere Lokalgäste belästigt und den Hitlergruß gezeigt haben soll, wurde Samstagabend, gegen 21:25 Uhr, die Polizei in die Klagenfurter Innenstadt gerufen. „Vor dem Lokal konnte die offensichtlich alkoholisierte Person angetroffen werden“, heißt es von Seiten der Polizei.
„Dieser skandierte auch gegenüber den einschreitenden Beamten nationalsozialistische Ausrufe.“ Den Aufforderungen, diese Ausrufe und Gesten zu unterlassen, kam der Mann nicht nach und wurde in Folge festgenommen. Der 25-jährige Mann wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.