Hochschwangere Khloe Kardashian betrogen

Küsse in Nachtklub

Die „New York Post“ berichtet, Khloe Kardashians Freund sei am Samstag in einem Klub in Manhattan mit dem Instagram-Model Lani Blair beobachtet worden. Die „Daily Mail“ veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite ein Video, das die beiden angeblich küssend zeigt. Später sah man ihn mit einer Unbekannten für mehrere Stunden in einem Hotel verschwinden.