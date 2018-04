Schlepperbande verlangte 7000 Euro pro Flüchtling!

Fünf Hausdurchsuchungen in Wien

Unter koordinativer und operativer Beteiligung des BK schlugen die Behörden am Montag zu. In der Steiermark wurde ein Verdächtiger festgenommen, der in der Hierarchie der Organisation an höherer Stelle anzusiedeln ist, so Kriegs-Au. Bei der Aktion unterstützte das Landeskriminalamt Steiermark das BK. In Wien kam es zu fünf Hausdurchsuchungen, es wurden Bargeld, Dokumente, Mobiltelefone und Telefonwertkarten sichergestellt.