Kritik an Freisprüchen: Jetzt wehrt sich Justiz

Die Kritik an den Freisprüchen zweier Asylwerber, die sich wegen Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Tulln vor Gericht verantworten mussten, ebbt nicht ab. Insbesondere in Online-Foren, wie auch auf krone.at, und sozialen Netzwerken gehen die Wogen hoch. Am Donnerstag meldeten sich das Justizministerium und die Strafverteidiger zu Wort.