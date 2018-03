Opferanwalt: „Objektive Beweise wurden ignoriert!“

Tag zwei nach dem von vielen als „Skandalurteil“ bezeichneten Freispruch im Zweifel für zwei Asylwerber, die wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung der 15 Jahre alten Sandra (Name geändert) am Dienstag in St. Pölten vor Gericht standen: Die beiden 19-Jährigen wurden noch am Dienstagabend auf freien Fuß gesetzt. Ewald Stadler, Rechtsbeistand der 15-Jährigen, äußerte nun gegenüber krone.at Bedenken, ob sich die beiden jungen Asylwerber im Fall einer möglichen Neuverhandlung des Prozesses - die nicht rechtskräftige Entscheidung könnte seitens des Obersten Gerichtshofes theoretisch noch gekippt werden - überhaupt noch im Lande befinden würden und greifbar wären.