Vergewaltigungsprozess: Empörung über Freisprüche!

„Das ist jetzt schon ein Desaster“

PULS-4-Infochefin Corinna Milborn meldete sich am Mittwochabend ebenfalls zu der Causa zu Wort: „Ich finde diese Freisprüche empörend. Mein Rechtsempfinden und die Praxis der österreichischen Justiz bei Sexualdelikten klaffen dermaßen auseinander, da gibt es so gut wie keinen gemeinsamen Boden. Was ist das für ein Signal an Betroffene Mädchen, die sich der Tortur einer Anzeige unterziehen? Und was ist das für ein Signal an die Täter - sucht euch wen jungen, schwachen, am besten unter Medikamenteneinfluss, dann habt ihr freie Bahn? Was auch immer die Berufung bringt, das ist jetzt schon ein Desaster.“