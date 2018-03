Eva (4) in Wien entführt: Die Spur führt zum IS!

Im Interview vertraut sie krone.at noch ein schauriges Detail an: „Immer wieder fragte er, ob ich nicht Teil eines Flugzeuganschlags werden oder in den Tod springen möchte.“ Sie vermutet, dass er aus ihr eine „Schwarze Witwe“ machen wollte - das sind Frauen, die Selbstmordattentate verüben und ihren Ursprung in Tschetschenien haben. Die russischen Behörden ermitteln gegen Mazdi L. wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Und die Mutter hofft seit vier Monaten auf ein Zeichen, dass es ihrer kleinen Eva gut geht. „Den Kampf um ihre Obsorge werde ich nie aufgeben.“