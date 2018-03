Großeinsatz am Praterstern gegen Banden und Drogen

Kickl: „Gezielt an den Hotspots“ kontrollieren

Innenminister Herbert Kickl hatte derartige „Schwerpunktaktionen“ bereits mehrfach angekündigt. Im Rahmen einer anderen Schwerpunktaktion wurde u.a. zuletzt in Schwechat bei Wien eine Flüchtlingsunterkunft von der Polizei durchsucht. Man wolle „ganz gezielt an den Hotspots“ kontrollieren, so der Minister.